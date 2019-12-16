Burhaniye’de okul kantinleri denetlendi

Burhaniye ilçesinde, okul kantinlerinin denetimlerine hız verildi. Belediye Zabıta ekipleri kantin denetimlerini artırırken, kurallara uymayanlar hakkında da işlem yaptı.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde, sağlığa uygunluk ve işyeri açma çalışma ruhsatı olup olmadığına bakılırken, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması ve çalışma ortamı da kontrol edildi. Ayrıca, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi birçok konuda denetim gerçekleştirdi.Genel anlamda yapılan kontrollerde kantinlerin ruhsat ve gerekli gıda satış izinleri de incelemeye alındı. Zabıta ekiplerince gerekli kontrol ve denetlemelerin sonunda hatalı bulunan durumlarda tutanaklar tutularak gerekli ikazlar ve yaptırımlar uygulandı. Yıl sonuna kadar yapılacak denetimlerle ilçedeki bütün kantinler periyodik olarak denetlenecek.

BALIKESİR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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