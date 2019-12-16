Burhaniye’de ilkokulda düzenlenen halk oyunları kursu ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Faruk Kızıklı İlkokulunda açtığı halk oyunları kursu ilgi gördü. Öğretmenliğini Merfu Çavdar’ın yaptığı kursa 68 öğrenci katılıyor.

Faruk Kızıklı İlkokulunda derslerden sonra okul bahçesinde düzenlenen halk oyunları kursu ilgi gördü. İki grupta düzenlenen kursa 68 öğrenci katılırken, kursu tamamlayan öğrencilerin bayramlarda gösteri yapacağı bildirildi. Kursun iki ay önce başladığını anlatan Kurs Öğretmeni Merfu Çavdar, “Kursumuz çok iyi gidiyor. Öğrencilerimiz çok heyecanlı. Kursu bitiren öğrenciler, bayramlarda görev alacaklar “ dedi. Kursu ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da, kurs öğretmeni Merfu Çavdar’dan bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti, Müdür Dükancı, kurs sayısı ve çeşidini artırmak için çalıştıklarını söyledi.

BALIKESİR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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