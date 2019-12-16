Rektör Özdemir MYO öğrencileriyle kahvaltıda buluştu

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Süleyman Özdemir, Manyas MYO öğrencileriyle kahvaltıda buluştu.

Rektör Süleyman Özdemir görev yaptığı dört yıl içinde ilk defa bir öğrenci topluluğu tarafından davet aldığını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Rektör Özdemir, “Yeni kurulduğumuz dönemlerde üniversitemiz çok tanınmıyor ve vakıf üniversitesi olarak biliniyordu. Yapılan akademik çalışmalar neticesinde hem de birçok farklı branşta düzenlediğimiz faaliyetler sayesinde artık Türkiye’de tanınan ve tercih edilen bir üniversite haline geldik. Nitekim üniversiteler arasında yapılan etkinlikler bakımından 217 üniversite arasında 51. sıraya yükselmemiz bunun en büyük delilidir” şeklinde konuştu.

Genç Fikirler Grubu adına söz alan Emine Kesler ise, merkez kampüste öğrenci toplulukları olduğunu ve bunların çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Üniversiteler bulundukları şehre yeni değer katan kuruluşlardır. Bu anlamda grup olarak alanlarında uzmanlaşmış iş adamları, yazarlar ve sanatçılar ile iletişim halindeyiz. Bunları en kısa zamanda ilçemizde ağırlamak istiyoruz” dedi.

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, Genel Sekreter Cihangir Boz ve Manyas MYO Müdürü Prof. Dr. Burak Darıcı’nın da katıldığı kahvaltı samimi bir havada gerçekleşti.

BALIKESİR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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