Ayvalık’ta 9 Somalili göçmen yakalandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 9 Somalili göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Şeytan Sofrası yolu üzerinde İzmir plakalı bir aracın uzak noktada farlarını kapatıp park etmesi üzerine şüphelenen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşarak aracı kontrol etti. Yapılan incelemede araçta 5’i kadın toplam 9 Somali uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BALIKESİR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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