Ayvalık’ta 45 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ege Denizi’nde yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Sarımsaklı Plajları açıklarında iki ayrı lastik botla Midilli Adası’na doğru gitmekte olan düzensiz göçmenleri fark eden Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonla; 18 Kongo, 15 Afganistan, 4 Orta Afrika, 3 Senegal, 2 Mali, 1 Somali, 1 Angola ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmeni ele geçirdi.

17’si çocuk, 16’sı kadın olduğu öğrenilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

BALIKESİR 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

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