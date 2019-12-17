Jandarmadan rekor, 15 günde 472 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de jandarma ekipler 15 gün içinde il merkezi ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 472 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 0115 Aralık 2019 tarihleri asayiş suçlarının önlenmesi, ortaya çıkarılması ve suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik olarak icra edilen faaliyetlerde; 5 bin 626 önleyici kolluk devriye faaliyeti icra edilirken, ekipler 527 olaya müdahale edip 472 aranan şüpheli şahsı yakaldı. Jandarma ekipleri ayrıca arama kaydı bulunan 10 aracıele geçirdi. Uygulamalar esnasında 55 bin 957 şahıs sorgulanmış ve çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli şahsı adli makamlara sevk edildi. Uygulama ve aramalar sırasında 210 gram kubar esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 4 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 bin 20) adet makaron, 50 kg tütün, çeşitli suçlarda kullanılan 45 araç, 7 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 2 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği, 3 kesici/delici alet ve 97 mermi/fişek ele geçirildi.

BALIKESİR 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:16

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YATSI 19:17

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