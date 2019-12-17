Dursunbey Muhtarlar Derneği Kuruldu

Dursunbey'de muhtarların bir araya gelerek kurdukları Muhtarlar Derneğinin açılışı ve genel kurul toplantısı gerçekleşti.

Dursunbey'de muhtarların bir araya gelerek kurdukları Muhtarlar Derneğinin açılışı gerçekleşti. Açılışa Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, Belediye Meclis Üyeleri Halil Sarıoğlu, Mustafa Korkmaz ve dernek üyesi muhtarlar katıldı.

Genel Kurul toplantısının da gerçekleştiği açılış töreninde bir konuşma yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; "Dursunbey Muhtarlar Derneğimizin açılışı ve genel kurulu İlçemize hayırlı olsun. Şu anda 26 üyesi bulunan derneğin kuruluşunda yer alacak olan yönetime ve siz değerli muhtarlarımıza, tavsiyelerim olacak.İlçemizde hizmet veren 111 mahalle muhtarımızın bu dernek çatısı altında toplanması gerekiyor.Derneğin bir platform şeklinde oluşarak olağanüstü genel kurul ile yeniden yapılanması daha güçlü bir hale gelmesi gerekli. Muhtarlar derneğimiz ilçemize ve muhtarlarımıza hayırlar getirmesini temenni eder, seçilecek olan yönetime başarılar dilerim" dedi.

Yapılan genel kurulda Süleler Mahallesi muhtarı Osman Eser dernek başkanı seçildi. Dernek Başkanı Osman Eser Yaptığı açıklamada; "Dursunbey'de bulunan 111 mahallemizde hemşehrilerimize hizmet veren muhtarlarımızı kurduğumuz bu dernek ile bir çatı altında toplamayı hedefliyoruz. Bilindiği gibi Balıkesir'in en çok mahallesine sahip olan İlçemizde muhtarlarımızın bu dernek vesilesi ile sesi olmak istiyoruz. İnşallah hem Belediyelerimiz ile hemde kurumlar ile bu dernek adı altında iletişim kurup sorunlarımızı neticeye kavuşturmayı planlıyoruz" dedi.

BALIKESİR 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

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