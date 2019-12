(Özel) 40 yıldır takım elbise ile çaycılık yapıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çay ocağı işletmeciliği yapan Hüseyin Seven, 40 yıldan bu yana takım elbise giyerek ve kravat takarak çay servisi yapıyor.

Bandırma ilçesinin Eski Borsa Sokağı'nda çay ocağı işletmeciliği yapan Hüseyin Seven, 40 yıldan bu yana işini takım elbise giyerek ve kravat takarak yapıyor. 6 yaşında Manyas’ın Boğazpınar köyünde babasının yanında çaycılık yaparak bu işe başladığını belirten Hüseyin Seven, "63 yaşıma geldim. Emekli olmama karşın hayat şartlarındaki zorluklar nedeniyle çalışmaya devam ediyorum. Üniversitede okuyan kızım var. Günümüzde emekli maaşıyla hayatımızı devam ettirmek artık neredeyse olanaksız. 2000’li yılların başında kısa bir süre mesleğe ara versem de yaklaşık 40 yıldır bu işi yapıyorum” dedi.



Müşteriler güler yüzünü ve giyimini takdir ediyor

Müşteri memnuniyetini düşünerek 40 yıldır takım elbise giyip kravat takarak bu işi yaptığını söyleyen Hüseyin Seven, "Bizim işimiz insanla ilgili olduğu için insanların memnuniyeti önceliğimizdir. Güler yüz ve temiz bir kıyafetle hizmet yapıldığında müşterilerimizin memnuniyeti artıyor. Ben de her sabah tıraş olup takım elbisemi giyip kravatımı takarak işime başlıyorum. Yazın sıcakta terlesem de kışın soğuk havada üşüsem de bu tarzımdan taviz vermeyeceğim. Müşterilerim benim bu giyim tarzıma alıştı. Bu vakitten sonra farklı giyinmeme alışamazlar. Müşteriler memnun, ben de memnunum" diye konuştu.

Eski Borsa Sokağı esnafı da Hüseyin Seven’in takım elbise ile çay dağıtmasını önceleri garip karşıladıklarını ancak daha sonra alıştıklarını belirterek, "Bizler ona bu giyimiyle tanıdık çok da memnunuz" dedi.

