Atama yapılan başkana meydanda görev teslim edildi

'İsrail doğal gaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır' iddiası

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir Ülkü Ocakları Orta Öğretim birim Başkanlığına atanan M.Reşit Çim'e görev devir teslim töreni Çarşıda bulunan Ali Hikmet Paşa meydanında yapıldı.

Balıkesir Ülkü Ocaklarında Ocak Başkanı değişimi sonrası alt kadrolarda da değişim devam ediyor. Ocak Başkanlığına Kazım Çalışkan atandıktan sonra Orta Öğretimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine Cengiz Özkan atanmıştı. Atama rüzgarı bu seferde Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birim Başkanlığında oldu. Ali Hikmet Paşa Meydanında yapılan devir teslim merasimiyle Mehmet Reşat Çim atandı. Çim'in devir teslim töreni Ali Hikmet Paşa meydanında yüzlerce ülkücü gencin katılımı ile yapıldı.

BALIKESİR 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:53

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.