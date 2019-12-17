Alışveriş merkezinin otoparkında cinayet

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BALIKESİR´in Edremit ilçesindeki bir alışverişinin otoparkında Yaşar İpek (45), para meselesi yüzünden tartıştığı Talip Yaşar tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında EdremitÇanakkale karayolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Aralarında para meselesi bulunan Talip Yaşar ile inşaatlarda sıvacılık yapan Yaşar İpek, alışveriş merkezinin otoparkında buluştu. Burada, otomobilde konuşmaya başlayan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Talip Yaşar, Yaşar İpek'i karın bölgesinden bıçakladı. Talip Yaşar, İpek'i araçtan atıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yaşar İpek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma Talip Yaşar'ı Balıkesir-Çanakkale il sınırına yakın kırsal Narlı Mahallesi´nde, otomobilini durdurup, gözaltına aldı. Talip Yaşar, dün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BALIKESİR 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

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