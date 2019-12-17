Ayvalık’ta 44 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Altınova Mahallesinde sahil mevkiinde sazlık alanda kaçış hazırlığında olan 43 Afganistan ve 1 Somali uyruklu düzensiz göçmen İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

BALIKESİR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:47

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