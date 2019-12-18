Edremit’te kadın cinayeti Kadın arkadaşını av tüfeği ile öldüren kişinin ateş sırasında ise parmağı koptu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını av tüfeği ile öldürdü.



Edinilen bilgiye göre, olay Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi 93. Sokak’taki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddia göre, fırıncılık yapan Mehmet Biçer (46) ile Nazan Can (35) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında av tüfeği ateş aldı. Kalbinden vurulan kadın hayatını kaybetti. Parmağı kopan zanlı polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol için hastaneye sevk edilen zanlı, olay sırasında parmağının kopması nedeniyle Balıkesir’e sevk edildi. Biçer'in yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.



Cinayet nedeniyle polis, Çanakkale bağlantılı ana yolu trafiğe kapattı. Ceset ise savcılık incelemesinden sonra Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet ile polisin incelemesi sürüyor.

BALIKESİR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:47

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