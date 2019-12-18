Polis 17 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir polisi, il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 17 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı. Çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 17 kişi Burhaniye'de, Edremit'de, Ayvalık'da, Sındırgı ve il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

BALIKESİR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:47

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