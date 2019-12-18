Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

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Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonunda aranan 1 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'terör örgütleri'ne yönelik çalışmalar yaptı. İvrindi ilçesi Bozören Mahallesinde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan E.K. gözaltına alındı. E.K.'nin evinde yapılan aramada 1'er adet diz üstü bilgisayar, cep telefonu ve 4 adet CD'ye el konuldu.

BALIKESİR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:47

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