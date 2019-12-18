Cenaze namazı şadırvanını yaptırdığı camide kılındı

Burhaniye ilçesinde, hayırsever İsmail Güven, hayatını kaybederken, cenaze namazı da şadırvan yaptırdığı camide kılındı. Mahkeme mahallesinde oturan SSK emeklisi İsmail Güven, 2 ay önce meydana gelen kalça kırığı nedeniyle tedavi gördükten sonra evinde yatarken hayatını kaybetti.

86 yaşındaki İsmail Güven’in cenazesi doğum yeri olan Pelitköy mahallesine götürülürken, burada 8 yıl önce şadırvan yaptırdığı mahalle caminde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Güven’in cenazesi çok sayıda sevenini buluştururken, Kocacami emekli imamı Saadettin Kılıç, yaptığı konuşmada Güven’in çok hayır sever bir kişi olduğunu söyledi. Cenaze namazını kıldıran Kılıç, “İsmail ağabeyimiz hayır sever bin insandı. Çok sayıda öğrencinin okumasına yardımcı oldu. Kendisini çok severdik. Haklarınızı helal edin Allah, rahmet eylesin” dedi. İsmail Güven, kılınan namazın ardından Pelitöy mezarlığında toprağa verildi

BALIKESİR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:47

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