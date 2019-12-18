Bandırmaspor'da deniz bitti!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'da yönetim düzenlediği basın toplantısında kulübün maddi açıdan geldiği noktayı "Deniz bitti" ifadeleri ile özetledi.

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, Basın Sözcüsü Namık Havutça, Futbol Şube Sorumlusu Soner Koçoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Der ile beraber düzenlediği basın toplantısında verilen sözlerin yerine getirilmemesinden şikayet ederek, "Destek vermeyeceklerse bürokratlar ve Belediye Başkanları bize kulübü kapatın desinler" diye konuştu.



"Şampiyonluk hedefimizden şaşmadık"

Kulüp Basın Sözcüsü Namık Havutça ilk yarıyı değerlendirerek, “Sezon başında koyduğumuz hedefleri ilk yarı sonu itibariyle yakaladık. Ekonomik sorunlar konusunda destek gördüğümüzde yönetim olarak aşamayacağımız sorun yoktur. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleriz“ dedi.



"Kimin Başkan olduğunun bir önemi yok"

Kulüplerin belediye desteği olmadan ayakta kalmasının olanaksız olduğun belirten Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, “Ekonomik şartları bilerek bu göreve talip olduk. Şampiyonluğu hedefleyerek bu doğrultuda takım kurduk. Bu yola çıkarken en büyük destekçimiz Asbaşkanımız Onur Göçmez oldu. Maddi manevi katkı verdi. Herkes her şeyi ondan bekliyor. Bu doğru değil. Bu kentin takıma sahip çıkması gerekir. Diğer şehirlerde belediyeler takıma sahip çıkarken kulüp başkanları maddi olarak öne çıkmazlar. Lakin Bandırma’da işler tam tersine oluyor. Bu gerçeği bir türlü kente anlatamıyoruz. Kimseyi küstürmek istemiyoruz. Ancak Balıkesir Büyükşehir ve Bandırma Belediyesi'nin katkısının artmasını bekliyoruz. Bunu anlatamayacaksak şehri yöneten bürokratlar ve belediye başkanları bize kulübü kapatın desinler. Benim ya da bir başkasının başkan olmasının bir önemi yok. Yönetim kurulumuz tek yürek şeklinde şampiyonluğa kilitlendik. Onur Göçmez’in ön planda olması beni asla rahatsız etmiyor“ diye konuştu.



"Artık deniz bitti"

9 Aralık’ta düzenlenen "Bandırmaspor Destek Gecesi"nde 7 bin adet forma satıldığını söyleyen Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Der, “Şu ana kadar bin adet formanın parasını tahsil ettik. Gecede beklediğimiz desteği göremedik. Bu da Asbaşkan Onur Göçmez’i çok üzdü. Asbaşkanlık görevinden ayrılma kararı aldı. Yönetim olarak onu bu kararından vazgeçirmeye çalışıyoruz. Hemen 1 milyon 300 bin lira ödeme yapmamız gerekiyor. Artık deniz bitti. Bu şehri yönetenlerin sorumluluk çerçevesinde katkı vermelerini bekliyoruz“ şeklinde konuştu.



"Kimse Bandırmaspor Kulübü'ne hükmedemez"

Bandırmaspor Futbol Şube Sorumlusu Soner Koçoğlu ise, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulunarak, “2. yarı hazırlık kampımızı 21 Aralık’ta Antalya’da başlatacağız. Berat ve Samet kampa katılacaklar. İrfan biraz daha ileri tarihlerde sakatlığını atlatıp aramızda olacak. 6 futbolcuyu kadro dışı bıraktık. Sebeplerini daha önce kamuoyu ile paylaştık. Batuhan Karadeniz’e de 2. yarının başına kadar kulüp bulması için izin verdik. Bizim gündemimizde bu konu artık kapanmıştır. Kendisiyle artık çalışmayacağız. Sosyal medyada Batuhan Karadeniz hakkında yapılan açıklamaları taraftarımız dikkate almasınlar. Yönetim kurulunun açıklamalarına itibar etsinler. Hiçbir futbolcu Bandırmaspor’a hükmedemez. Yine sosyal medyada Teknik Direktörümüz Serdar Bozkurt hakkında yapılan açıklamaları kabul etmiyor ve kınıyorum“ dedi.

BALIKESİR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:47

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