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Şehit Gazeteci Hayırseverner anıldı

İHA

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) şehit gazeteci Cihan Hayırsevener ve vefat eden gazeteciler için anma etkinliği düzenledi. Şehit Gazeteci Hayırseverner ve vefat eden gazeteciler için lokma hayrı yapıldı ve mevlit okutuldu.

Şehit Gazeteci Hayırseverner anıldı

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) şehit gazeteci Cihan Hayırsevener ve vefat eden gazeteciler için anma etkinliği düzenledi. Şehit Gazeteci Hayırseverner ve vefat eden gazeteciler için lokma hayrı yapıldı ve mevlit okutuldu.
18 Aralık 2009’da Bandırma’da görev yaptığı gazetesine gittiği sırada, Atatürk Caddesi üzerinde kalleşçe kurulan pusu sonucu öldürülen Gazeteciler Cemiyeti Disiplin Kurulu üyesi Cihan Hayırsevener ölümünün 10’ncu yılında Balıkesir’de anıldı.
Cemiyet binası önünde düzenlenen anma etkinliğinde mevlidi şerif okutulup lokma hayrı ve gerçekleştirildi.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, "Öldürülen Gazeteciler" anısına oluşturulan odada bir araya gelen gazeteciler, Hayırsevener’i bir kez daha rahmet ve özlemle andı.
Burada bir konuşma yapan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir; “Bugün burada dürüst, gazeteci Cihan Hayırsevener’in anısına toplandık. O’nu bugün saygı, rahmet ve özlemle anarken, yine Balıkesir ilimizde Hasan Basri Çantay’dan Mustafa Necati’ye, Cahit Albayrak’tan Münir Yenal’a, Ekrem Balıbek’ten Necat Akpınar’a Fikri Özakbaş’tan Halil Nusret Ertüz’e kadar ebediyete intikal etmiş gazetecilerimizin de anısını yad etmek için lokma hayrı ve mevlüdi şerif yapıyoruz Allah kabul etsin. Yaygın medyada gazetecilik yapmak Anadolu’da gazetecilik yapmak çok zor. Bugün ve geçmişe baktığımızda yaygın medyada çalışan bir arkadaşımızın bir tanesine yumruk atıldığında Türkiye ayağa kaldırılırken, Balıkesir’de sadece gazetecilik yaptığı için öldürülen Anadolu gazetecisine aynı tepki gösterilmemesi yerel gazeteciler ve Anadolu gazetecileri olarak bizi üzüyor. Biz bu manada Türk basının birlikte hareket etmesi, örgütlü mücadele etmesi yararlı olacağını, gazetecinin gazeteciden başka dostunun bulunmadığını meslektaşlarımız tarafından bilinmesini istiyoruz” dedi.

BALIKESİR

18 Aralık 2019 Çarşamba

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