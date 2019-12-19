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Polis 20 aranan şahsı yakaladı Balıkesir'de 10 silah ele geçirildi

İHA

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı. Balıkesir'de polis ayrı bir operasyonda da 10 silah ele geçirdi

Polis 20 aranan şahsı yakaladı Balıkesir'de 10 silah ele geçirildi

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı. Balıkesir'de polis ayrı bir operasyonda da 10 silah ele geçirdi
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu hırsızlık suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 20 kişiyi, Erdek ilçesinde, Burhaniye ilçesinde, Edremit ilçesinde, Gönen ilçesinde, Ayvalık ilçesinde ve İl Merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.
Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 10 adet silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 10 adet silah yakaladı. Uygulamalar neticesinde Bandırma ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 4 adet fişek, Sındırgı ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, Edremit ilçesinde 7 adet yivsiz av tüfeği ve 46 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 7 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

BALIKESİR

19 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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