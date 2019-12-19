Balıkesir polisi 6 uyuşturucu tacirini yakaladı Operasyonlarda 33 şişe kaçak içki de ele geçirildi

Balıkesir polisi il genelinde son 48 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı. Polis operasyonlar esnasında uyuşturucu madde haricinde 33 şişe de kaçak içki ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 48 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 348 gram esrar maddesi, 33 şişe sahte bandrollü içki ile 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 1'i adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

BALIKESİR 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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