BBB Meclisi artık canlı yayınlanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tüm oturumları canlı yayınlanmaya başladı. Yayınlar hem sosyal medya hem de belediyenin internet sitesinden takip edilebiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şeffaf belediyecilik adına Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tüm oturumlarının canlı yayınlanması talimatını verdi. Yazı İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Basın Daire Başkanlığı'nın koordineli çalışması ile canlı yayın sistemi hayata geçirildi. Yaklaşık bir aydır test yayınlarına başlayan ekipler daha kaliteli canlı yayın için alt yapı çalışmalarını tamamladı. Meclisi hem Balıkesir'den hem de il dışından takip etmek isteyen vatandaşlar; www.balikesir.bel.tr/ adresinden ya da www.facebook.com/balikesirbld/ sosyal medya adresinden kesintisiz yayınları izleyebilir. 26 Aralık'ta toplanacak olan meclis, profesyonel olarak 3 ayrı kamera ile canlı yayın verilecek. Kurulan reji sistemi ile başkanın konuşması, meclis üyelerinin konuşması anlık olarak ekranlara yansıtılacak.

BALIKESİR 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:53

YATSI 19:18

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