Karesi Zabıta’dan esnafa ölçü ve tartı aleti uyarısı Ölçü ve tartı aletleri beyanında son günü 28 Şubat

Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Zahire Pazarındaki esnafı ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri hakkında bilgilendirerek uyardı. Periyodik muayenelerin yaptırılması için beyanname verme süresi 28 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

Karesi Belediyesi Zabıtası pazarcı esnafına 2 Ocak 28 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak terazi ayar kontrolleri için hatırlatma yaptı. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği terazi kullanan her esnafın iki senede bir düzenli olarak yaptırması gereken terazisinin ölçü ve ayar kontrolü için Zahire Pazarı esnafına uyarılarda bulunan Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafı yapılacak kontroller için uyararak eksikliklerini kontrol etti. Ekiplere Belediye Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ da eşlik ederek, Grup Merkezi Ölçüler Ayar Memurluğu’ndan bilgi aldı. Beyanlar 2 bin kilogram ve altında bulunan masa, asma ve ibreli teraziler ile tek kollu kantarlar için verilecek.

Zahire pazarında merkez kuruldu

Ölçü ve tartı aletlerini kullanan pazarcı esnafının 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15. maddesi gereğince; ölçü ayar ve tartı aletlerinin muayeneleri için Zahire Pazarı içinde bulunan Grup Merkezi Ölçüler Ayar Memurluğu’na müracaat ederek beyan ve periyodik işlemlerini yaptırmaları gerekiyor. Ekipler periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler (daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi) haklarında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. maddesi hükümleri dahilinde idari cezai işlem uygulanacağını söylediler.

BALIKESİR 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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