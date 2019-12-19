Burhaniye’de öğrencilere motivasyon eğitimi

Burhaniye ilçesinde, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu’nda 8.Sınıf öğrencilere için motivasyon eğitimi düzenlendi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalında görev yapan Araştırma Görevlisi Nazan İşi’nin verdiği eğitime 110 8. Sınıf öğrencisi ve okulda görev yapan öğretmenler katıldı.

Okulun Konferans Salonu’nda konuşan Nazan İşi, etkinliği kırmızı bir kutuyu göstererek başlattı. Bir öğrencinin yardımıyla iç içe geçmiş kutular açıldı. Kutuların boş olduğu fakat en içteki kutuda bir anahtar olduğu görüldü. Nazan İşi, “İşte gençler hayatta böyledir. Karşımıza boş kutular çıkabilir ama en nihayetinde hedefimize ulaşmamızı sağlayan kapıyı açan anahtarla karşılaşırız. Bu anahtar benim üniversitedeki ofisimin anahtarı. Tabi ki bu anahtar temsili ama ben şu an hedeflediğim yolda ilerliyorum." dedi.

Etkinlikte iş hayatında başarılı olmak için fark oluşturmak gerektiğini simgeleyen mor inek felsefesinden yola çıkılarak öğrencilere mor balonlar dağıtıldı ve öğrencilerden hayallerini balonlara üfleyerek şişirmeleri istendi. Daha sonra da, öğrenciler şişirdikleri balonlarını uçurdular. Balonların yere düşmesi, ellerinden kaçması gerçek hayatta hedeflere ve hayallere ulaşmaya çalışırken karşılaşılan zorluklara benzetilerek öğrencilere hedeflerinin peşinde koşmaktan vazgeçmemeleri yönünde mesaj verildi. Katılımcılara teşekkür eden Nazan İşi "Yaklaşık bir ay sonra Erasmus bursu ile araştırmalarımı devam ettirmek üzere İtalya ya gidiyorum. Bu bursa daha önce 4 kez başvurdum. 5.denememde başarı elde edebildim. Bunun için daha önceki çalışmalarımı gözden geçirdim ve eksiklerimi tamamlamaya çalıştım. Çoğu gece hiç uyumadım. İşte gençler, zorluklardan, engellerden yılmayın. Çalışın, çalışın” dedi. Nazan İşi’ye teşekkür eden Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu Müdür Sait Yılmaz da, okulda eğitim kalitesini artırmak için alıştıklarını söyledi.

BALIKESİR 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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