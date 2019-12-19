Burhaniye Celal Toraman da "Bir Yudum Sevgi" projesi

Burhaniye ilçesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kulübü “Bir Yudum Sevgi” adlı toplum hizmeti projesini uygulamaya başladı. Kulüp öğrencileri, kulüp danışman öğretmeni Ahmet Altınsoy rehberliğinde seçtikleri ortaokullardaki kardeşlerini ziyaret ederek o gün doğum günü olan kardeşlerine hediyeler götürüyor.

Birlikte pasta kesip sohbet ediyorlar. Projenin ilk durağı Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu 8 B sınıfıydı. Tesadüfi kriterlerle seçilen öğrenci Yağmur Çam’ın doğum gününü kutlayan CTAL öğrencileri bu yıl LGS ye girecek 8. Sınıftaki kardeşleriyle hem dersleri hem de sınavı konuştular. Okul Müdürü Sait Yılmaz, bu anlamlı ziyaretten duydukları mutluluğu ifade ederek, “Çok güzel bir proje. Başta öğretmeniniz olmak üzere hepinizi canı gönülden kutluyorum.” dedi. “Gençlerin kendilerinden küçük kardeşleriyle sosyalleşmesi, onlarla iletişim kurması, hediyeleşmesi çok anlamlı tavırlar. Değerlerimizin değerini giderek yitirdiği günümüzde bu tavırlar çok çok önemli” diyerek projeyi hakkında bilgi veren danışman öğretmen Ahmet Altınsoy, gelecek hafta bir ziyaret daha yapacaklarını, bu projeye ikinci dönem başka okullarla devam edeceklerini söyledi. Pastayı karşılıksız yaparak projeye destek olan velimiz Fatma Şener’e, CTAL Müdürü Mehmet Bicik’e, Şehit Ahmet Çelik Orta Okulu Müdürü Sait Yılmaz’a ve kulüp öğrencileri: Merve Yığın, Berna Osemen, Aslı Yağcı, Semanur Yüksel, Nur Sena Saklangıç, Baha Şener, Metehan Özgün, Serhat Dayı, Olcay Dönmez, Zeynep Araal, Zeynep Beri Doğdu, Kübra Buluş, Arda Kocabıyık, Kumsal Daşdemir, Eslemnur Okur, Fatmanur Yılmaz, Irmak Balaban, Ege Erdoğan, İlke Coşkun, Damla Bilir, Barbaros Özdemir, Vuslat Döğer, Barkın Arol, Aleyna Özkan, Nisa Kurt ve Ezgi Eker’e teşekkür etti.

BALIKESİR 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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