Ağıldan çalınan koyunları jandarma buldu Çalınan koyunlar sahibine teslim edildi

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Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir ağıldan çalınan koyunlar jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Manyas’ın kırsal Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Nurettin Güler, ağılında bulunan 39 merinos koyununun çalındığı gerekçesiyle Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. Jandarmanın olayla ilgili yaptığı araştırma sonucu Boğazpınar Mahallesinde ikamet eden E.K’ın hayvanları çalmış olabileceği yönünde elde edilen bilgiler sonucu harekete geçti. Adı geçen şahsın ahırında yapılan aramada 35 adet koyun, 4 adet koç ile 4 adet yeni doğmuş kuzu bulunarak sahibi Nurettin Güler’e teslim edildi. Savcılık talimatıyla şüpheli E.K. ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

BALIKESİR 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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