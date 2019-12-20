Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 1’i polis 6 yaralı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yol kontrolü yapan polis ve kontrol noktasındaki park halindeki araçlara alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü kullandığı otomobil ile çarptı. Kazada; biri polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Gömeç İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki Trafik Denetleme ekipleri; İzmir ile Çanakkale’yi birbirine bağlayan E87 Karayolu üzeri Karaağaç Mahallesi’nde yol kontrolü görevini yapıyordu.

Ekiplerin kontrolünü yaptıkları yol kenarındaki iki araca ve o an görev yapan polis memuruna Ayvalık istikametinden gelen ve 190 promil alkollü olduğu iddia edilen T.H. yönetimindeki 10 BNC 35 plakalı bir araç hızla arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 35 EMF 23 otomobil ile 06 HC 8426 plakalı kapalı kasa kamyonet de birbirine girdi.

Kazada; olay mahallinde denetim görevi yapan trafik polisi Ö.A., sürücü T.H ve henüz isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerlerden kurtarırken, yaralılar daha sonra ambulanslarla Gömeç ve Ayvalık Devlet Hastanelerine kaldırılarak müşahede altına alındı.

Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memuru Ö.A.’nın vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikeyi ise atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BALIKESİR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.