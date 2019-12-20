Ayvalık’ta 35 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ege Denizi’nde rutin devriye görevi sırasında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki 2 ekip tarafından Midilli Adası’na doğru gitmekte olan bir lastik bot, Ayvalık’ın Maden Adası açıklarında durduruldu.

15’i çocuk, 8’i kadın olmak üzere toplam 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 35 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

BALIKESİR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.