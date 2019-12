"Okul-Sektör İş Birliği" toplantısı yapıldı İhtiyaç duyulan nitelikli iş gücü mesleki ve teknik eğitim yolu ile yetiştirilecek

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Okul (Mesleki Eğitim)Sektör İş Birliği" toplantısına katıldı. Balıkesir'de eğitim yapan mesleki eğitim okullarındaki öğrencilerin, özel sektörün istediği teknik eleman olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Vali Ersin Yazıcı başkanlığında "OkulSektör İş Birliği" toplantısı yapıldı.

Türkiye'nin kalkınması, sürdürülebilir ekonomik gelişimin sağlanması ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün mesleki ve teknik eğitim yolu ile yetiştirilerek, kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile sektörle etkili bir işbirliği yapılarak eğitimistihdam ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Balıkesir Sanayi Odasında OkulSektör İşbirliği İstişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda özel sektörün bilgi ve birikimlerini meslek liselerine aktarmalarıyla ilgili yapılacak çalışmalar, iş başında yetişme eğitimleri, donatım desteği gibi konular ele alındı.

Programda ilk önce "Mesleki Eğitim" tanıtım filmi izlendi. Daha sonra programın açış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız; Balıkesir'de mesleki eğitim paydaşları ile birlikte böylesine önemli bir toplantının gerçekleşmiş olmasının büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Vali Ersin Yazıcı ise, toplantıda, öğrencilerin gelecekte yapacakları işlerde teknik beceri, donanım ve mesleki ahlaka sahip olarak yetişmelerinin önemini belirtti.

Vali Yazıcı, "Nitelikli mesleği olan öğrenciler yetiştirmeliyiz"

Nitelikli bir meslek eğitimi için okulsektör işbirliğinin artması gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı, "Balıkesir'de meslek liselerimizde önceki yıllara göre bir takım gelişmeler ve çalışmalar var. Bizlerin, Milli Eğitim Bakanlığımızın gayretli çalışmalarıyla ilimizdeki mevcut imkanlarımızı geliştirerek mesleki eğitimin daha iyi bir noktaya taşınması konusunda gayretlerimiz var. Bizler zaman zaman gelen talepler, yapılan değerlendirmeler çerçevesinde il istihdam ve mesleki eğitim kurulunda meslek liselerimizde bazı alanlarda yeni bölümler açıyoruz, bazılarını da kapatıyoruz ve belirli bir ivme yakalamaya çalışıyoruz. Meslek Liselerinin öğretim programlarının teorisini okullarımızda planlı ve programlı bir şekilde veriyoruz, mesleki ve teknik eğitimde uygulama alanlarında teorinin pratiğe dönüşümünü ise işletmeler yardımıyla sağlamaktayız. Nitelikli eleman yetiştirmek ülke sanayisine katkı sağlamak demektir. Nitelikli mesleği olan öğrenciler yetiştirmeliyiz. Bunun için nitelikli bir meslek eğitimi için okulsektör işbirliğinin artması gerekmektedir. Karşılıklı iş birliği her iki tarafa da fayda sağlayacaktır. Ben bu toplantının mesleki eğitimi geliştirmesinde önemli bir dönüm noktası oluşturmasını diliyorum. Balıkesir'de kurumlar arasında oluşturduğumuz işbirliğinin bundan sonraki süreçte de daha artarak devam etmesini diliyorum. Bu toplantıya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitim okulsektör işbirliği protokolüne imzalar atıldı

Konuşmaların ardından, sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün mesleki ve teknik eğitim yolu ile yetiştirilmesi, bu amaçla kamu, özel kurum ve kuruluşlarla, sektörle ve iş gücü piyasası aktörleri ile etkili işbirliği yapılarak eğitimistihdam ilişkisinin güçlendirilmesinin amaçlandığı protokol Vali Ersin Yazıcı, kurum temsilcileri, sanayici ve iş insanlarının (Eğinlioğlu Zincir Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş., Bekkiler Metal A.Ş., Yarış Kabin A.Ş., BEST, Sarıbekir Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş., Özerhisar Ayranı, Kalekim, Savaşlar Soğutma Sanayii, Ekosinerji Elektrik San. ve Tic. A.Ş., İl Sağlık Müdürlüğü, Argemsan Eğitim Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş., Arf Yemek A.Ş., Balıkesir Berberler ve Kuaförler Odası, Balıkesir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, FMD Mobilya, KZ Mekatronik San. ve Tic. Ltd. Şti., Merinos, Otacı Kurtsan Holding A.Ş., Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı, Senalpan A.Ş., Simtek, Tunç Kardeşler Ekmek ve Unlu Mamulleri, Yıldız Lokantası) imzasıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yazıcı'nın yanı sıra, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Balıkesir OSB Müdürü Mesut Eray, Sanayi Kuruluşu Temsilcileri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Oda ve Borsa başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

