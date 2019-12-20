Liseli gençleri kahkahaya boğdu

Ensar Vakfı Edremit Şubesi ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonu ile lise öğrencileri ünlü standup sanatçısı Recep Demirkaynak'la buluştu.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde ''Kim olduğunuzu biliyor musunuz?'' temalı programda Recep Demirkaynak bir buçuk saat boyunca gençlere canlı, renkli, dinamik bir şekilde sunum yaptı.

Anadolu insanının Anadoluluğunu korumasının ne denli önemli olduğunu satıraralarına serpiştiren Demirkaynak, gençleri program boyunca kahkahalara boğdu.

Ensar Vakfı Edremit Şube Başkanı Mustafa Süs, gençleri sınav stresinden kurtarmak, onları eğlendirmek, onlarla hemhâl olabilmek için bu tür programlara öncülük ettiklerini, program sonrasında öğrenciler ve diğer katılımcılardan çok olumlu geri dönütler aldıklarını söyledi. Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç'un sanatçı Recep Demirkaynak'a plaket sunmasıyla sona erdi.

BALIKESİR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:48

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