Burhaniye’de enerji üssü kuruluyor

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yürütülmekte olan “Güneşten Üret Kendin Tüket” projesi kapsamında teknik gezi düzenlendi. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenen projenin önemli gelişmeler sağlayacağını söyledi.

Mesleki Eğitim Merkezi tarafından başlatılan “Güneşten Üret Kendin Tüket” projesi umut oldu. Projenin önümüzdeki günlerde hayata geçeceğini anlatan Müdür Gürhan Kuştutan, “Yenilenebilir enerji teknolojisi alanında eğitim verdiğimiz 9 işyeri sahibi/usta ve okul proje ekibimizle beraber yararlı bir gezi düzenledik. Türkiye’nin en büyük güneş paneli üreticisi ve ülkemizin ilk ve tek güneş hücresi üretim tesisi olan Denizli’ deki Bereket Enerji gurubuna ait Parla Solar Firmasına gittik. Özellikle işyeri sahibi/ustalarımız uygulamalı ve teorik eğitimlerden sonra böyle bir teknik gezinin yapılmasından memnun oldular. Önümüzdeki haftalarda Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsüne de ElektrikElektronik Teknolojisi alanı öğrencileri ile bir teknik gezi düzenleyeceğiz” dedi.

BALIKESİR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:48

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