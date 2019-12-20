Çocuklar, palyaço ile sele zeytini yaptılar Minik öğrenciler Palyaço Papi ile siyah zeytin işlemeyi öğrendi Palyaço Papi “Çocuklar zeytin yedikleri zaman, zeytinyağı tükettikleri zaman büyüyünce hem çok akıllı oluyorlar. Hem de çok güzel ya da çok yakışıklı oluyorlar”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde özel bir kreşte eğitim gören öğrenciler Balıkesir Üniversitesi’nin işbirliği ile siyah zeytin işlemeyi öğrendiler.

Edremit’te eğitimine devam eden özel bir kreşte bulunan yaşları 4 ile 6 yaş arasındaki öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu’nun düzenlediği etkinlik ile siyah zeytin işlemesini öğrendiler. Öğrenciler minik elleri ile Palyaço Papi ile birlikte zeytin tuzlaması yaptılar.

Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojileri Bölümü Öğrencisi ve Animatör Halim Arslan “ Ben Palyaço Papi. Zeytin kurmasını öğrettik. Ben aynı zamanda animatörlük yapıyorum. Edremit Meslek Yüksek Okulu’nda Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojileri Bölümünde öğrenciyim. Çocuklara zeytinin yararlarını, faydalarını anlattık. Onlar ile birlikte siyah zeytin kurmayı öğrendik. İnşallah bana da söz verdikleri gibi her sabah kahvaltıda 10 tane siyah zeytin yiyecekler.” Dedi. Çocuklara seslenen Palyaço Papi “Hepsi mutlaka zeytin yesinler. Çünkü hep söylüyorum. Çocuklar zeytin yedikleri zaman, zeytinyağı tükettikleri zaman büyüyünce hem çok akıllı olurlar; hem de çok güzel ya da çok yakışıklı oluyorlar” dedi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojileri Bölümü’nden Dr. Mücahit Kıvrak “Anaokulunda çocuklarımızın bazılarının zeytin yemediğini ve henüz zeytin ile tanışmadığını öğrendik. O yüzden onlara bu gün siyah zeytin yapımını anlattık. Bunu hem öğrencimiz olan hem de mesleki anlamda palyaçoluk yapan Halil bey bize çok yardımcı oldu. Halim bey onlara zeytin sevgisini anlattı. Daha sonrasın da ise zeytin yapmayı gösterdi.” Dedi.

BALIKESİR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:48

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