Yönetmen Tunç Başaran Bandırma’da toprağa verildi Vasiyeti üzerine Bandırma’ya defnedildi

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden yönetmen Tunç Başaran, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toprağa verildi.

81 yaşında vefat eden Tunç Başaran'ın cenazesi, dün İstanbul Şakir’in Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, vasiyeti üzerine annesi Pakize Başaran'ın doğum yeri olan Bandırma'ya getirildi. Bandırma Haydar Çavuş Camii'ndeki cenaze töreninde Tunç Başaran'ın kardeşi, oyuncu Meriç Başaran ile yeğeni Pelin Onat taziyeleri kabul etti. cenazeye Başaran'ın yakınlarının yanı sıra Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı da katıldı. Başaran, ilçe kabristanına defnedildi.

BALIKESİR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.