Polisten kaçak tütün operasyonu

Balıkesir polisi il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirdi.

Balıkesir polisi düzenlediği kaçak tütün operasyonlarında çok sayıda kaçak tütün ve sigara ele geçirdi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, bin 400 adet sigara, 3 bin adet makaron, 30 kg açık tütün, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şahıslar ile ilgili soruşturma devam ediyor.

BALIKESİR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:48

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