Genç futbolcu Hanefi yaşam savaşı veriyor Erdekspor kalecisi beyin kanaması geçirdi

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"O benim sünnetim değildi"

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Erdekspor kalecilerinden Hanefi Akça, antrenmandan sonra rahatsızlandı. Bir anda yere yığılan 18 yaşındaki kaleciye önce Erdek Devlet Hastanesi, ardından Bandırma Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapıldı. Hastanede yapılan ilk muayenede genç kalecinin beyin kanaması geçirdiği anlaşılınca sevk kararı verildi. Bursa Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi’ne nakledilen Hanefi Akça’nın beyin kanaması geçirdiği belirlenerek ameliyata alındı. Doktorlar, genç kalecinin durumunun kritik olduğunu açıkladılar.

Erdekspor Kulübü Başkanı Hüseyin Sarı’nın, rahatsızlandığı andan itibaren yanından hiç ayrılmadığı ve Bursa’da ki hastanede de yalnız bırakmadığı Hanefi Akça’nın Urfa doğumlu olup, ailesinin Bursa’da oturduğu öğrenildi.

BALIKESİR 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:48

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