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Burhaniye’de kadına şiddetin önüne geçilecek

İHA

Burhaniye ilçesinde Kaymakam Hüseyin Öner’in başkanlığında düzenlenen toplantıda, kadına şiddetin önenmesi için alınacak önlemler görüşüldü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanının ortak imzasıyla yürürlüğe giren 75 maddelik 20202021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi için düzenlenen toplantı ilgi gördü.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol hükümleri çerçevesinde amacıyla illerde vali, ilçelerde kaymakam başkanlığında eş zamanlı yapılması gereken toplantı kaymakamlığın koordinesinde gerçekleştirildi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı, Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Burhaniye Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik ve ilgili kurum amirlerinin iştirakiyle Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 20202021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, kurumlar tarafından alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi ve son dönemde ülkemizde yaşanan üzücü olayların analizleri görüşüldü.
Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı doğrultusunda büyük bir titizlikle çalışma yürüttüklerini ifade eden Kaymakam Öner, “Tüm gayretlere rağmen gerçekleşen milli ve manevi değerlerimizle asla bağdaşmayan kadına şiddet olaylarını kınıyoruz. Kadına yönelik şiddet sosyal, psikolojik, ekonomik bütün yönleriyle incelenmesi gereken, sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı tüm bakanlıklarımızın üzerinde çalıştığı toplumsal bir sorun. Bizler de bu anlayış doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla huzurlu ve müreffeh bir toplum için kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları kararlılıkla yürüteceğiz. Bu anlamda çalışmaları ayrıntıyla takip etmek amacıyla ilgili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon olarak kurulan Teknik Kurul aracılığıyla çalışmaların yakinen takipçisi olacağız” dedi.

BALIKESİR

21 Aralık 2019 Cumartesi

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