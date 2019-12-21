Burhaniye’de sokak hayvanları için modern bakım evi yapılacak

Burhaniye ilçesinde, Belediye Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinin yapımı için protokol imzalandı. Hayırsever Nedim Erarslan ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından imzalanan protokolle Burhaniye, yakın zamanda sokak hayvanları için modern bakımevine kavuşacak.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in seçim vaatlerinin başında yer alan sokak hayvanları için modern bakımevi projesi, atılan imzalarla hayata geçiyor. Detaylı projelendirme çalışmalarının sonrasında, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve hayırsever Nedim Erarslan tarafından imzalanan protokolle, bakımevinin ihalesi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilerek yapımına başlanacak.

Yunus Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait 8 dönüm arazi üzerine kurulacak bakımevi, tek katlı yaklaşık bin 280 m2 kapalı alana sahip olacak. Eski bakımevinin olduğu alanda yapılacak çalışmalarla modern bir görünüme sahip olacak bakımevinin adı ise “AlidaNedim Erarslan Sokak Hayvanları Bakımevi” olacak. Yapılacak bakımevi, yeni sistem teknolojik aletlerle faaliyet gösterecek. İçerisinde, ilk kabul, müşahede, ameliyathane, bakım, karantina, morg ve klinik gibi bölümlerin yer alacağı bakımevinin en çok kullanılan alanı ise padoklar olacak. Tekli ve çoklu olarak tasarlanan padoklar hayvan dostlarımızın başta sağlığı olmak üzere hijyen ve huzuru düşünülerek, yarı kapalıaçık olarak dizayn edilecek. Padoklar ayrıca, alt yapı ve ısı yalıtımlarıyla kış şartlarına da uygun şekilde yapılacak. Mevcutta faaliyette bulunan bakımevi 150 adet barınma kapasitesine sahipken, yeni yapılacak bakımevi 350 sokak hayvanına barınma imkanı sunacak.

Burhaniye’nin insanları kadar hayvanlarının da düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Seçim öncesi uygulamayı düşündüğüm bir projeyi daha Burhaniyelilerle buluşturmak için ilk adımı attık. Sokakta yaşayan hayvan dostlarımızın önceliği, sağlıkları ve yaşam hakları, biz de onların yaşamlarına saygı duyuyor ve Burhaniye’de onlarla birlikte güzel bir şekilde yaşamayı hedefliyoruz. Bu projenin en büyük destekçisi olan hayırseverimiz Nedim Erarslan’a da Burhaniye’ye yakışır ölümsüz bir eser bıraktığı için çok teşekkür ediyorum” dedi. Hayırsever Nedim Erarslan ise, yapılacak projenin Burhaniye’ye büyük bir katkı sunacağını ifade ederek, “Bizler bugün varız, yarın yokuz. Belediyemiz her zaman var. Yapılan bu hizmetler Burhaniye ve Burhaniyeliler için hayırlı olsun” diye konuştu.

BALIKESİR 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:48

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