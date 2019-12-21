Avşa’daki Atatürk heykeli bakım için kaldırıldı

Avşa Adası İskele Meydanı’nda yıllardır bulunan ve yıpranıp tahrip olan Atatürk heykeli, yeni yerine konulmak üzere Marmara Belediye Başkanlığı kararı ile yerinden söküldü.

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, işin uzmanları tarafından yapılacak bakımonarım işlemlerinden sonra heykelin eski yerinden 15 metre uzaklıktaki Hüseyin Basmacı Park Alanı’na dikileceğini açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Avşa İskele Meydanı’nda bulunan Atatürk heykelinin bakımonarım amacıyla belediye çalışanlarınca kaldırıldığını belirterek, heykel üzerinde işin uzmanları tarafından yapılacak bakım onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından en kısa zamanda eski yerinden 15 metre uzaklıkta yer alan Hüseyin Basmacı Park Alanı’na yerleştirileceğini söyledi.

Avşa Adasındaki Atatürk heykelinin 21 önce 1998 yılında yapıldığını ve o günden bugüne kadar bakım görmediği için Atatürk heykelinde yıpranmalar meydana geldiğini, boyalarının döküldüğü söyleyen Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, öncelikle heykelde bakım ve onarım çalışmalarının yapılması kararı aldıklarını, ayrıca heykelin eski bulunduğu yerin özellikle yaz aylarında Avşa İskelesi’ne yanaşan gemilerden çıkan veya gemilere giren araçların yaşattığı yoğun araç trafiği nedeniyle heykelin bulunduğu noktanın uygun olmadığını gözlemlediklerini belirtti. Heykelin bulunduğu yerde yaşanan yoğun araç trafiğinin yanı sıra, yaz aylarında adada artan nüfus kalabalığından dolayı bazı şahıslar tarafından heykelin çevresinde oturularak alkol içilip, kuruyemiş yenerek saygısızlık yapıldığının altını çizen Başkan Aksoy, heykelde bakımonarım çalışmaları devam ederken, heykelin konulacağı 450 metrekarelik Hüseyin Basmacı Park Alanında başlatılan çevre düzenleme kapsamında zeminde yenileme, ışıklandırma, oturma bankları ve çimlendirme çalışması başlatıldığını ifade etti.

Tüm bu işin yaklaşık 350 bin liraya mal olacağını kaydeden Başkan Aksoy, Hüseyin Basmacı Park alanınındaki çalışmalar tamamlandığı gibi yenilenmiş Atatürk heykelinin bu park alanına konulacağını dile getirdi.

Avşa Adası’ndaki yıpranan Atatürk heykelinde yaşanan soruna kökten çözüm üreten Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Marmara İlçesi kırsal Asmalı Mahallesi’ne Atatürk heykeli kazandırdıklarını, Saraylar Mahallesi’ne de yakışacak şekilde restorasyon çalışması yapılan Atatürk Heykeli’nde son aşamaya gelindiğini bildirdi.

BALIKESİR 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:48

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