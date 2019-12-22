Fırtına Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya başladı

"O benim sünnetim değildi"

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Balıkesir’in Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinden itibaren beklenen lodos fırtınası etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Akçay Sahili’nde dev dalgalar oluştu.

Balıkesir’in Edremit Körfezi'nde ve Kuzey Ege’de etkili olan lodos fırtınası akşam saatleri itibariyle etkili olmaya başladı. Pazar akşamına kadar etkili olması beklenen fırtınanın 90 kilometre hıza kadar çıkması bekleniyor. Yetkililer özellikle sahil bölgelerinde vatandaşların şiddetli rüzgara karşı gerekli önlemleri almasını istediler.

BALIKESİR 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:49

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AKŞAM 17:55

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