Dünya’yı kaldıran Naim’i izlediler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri dünya spor tarihine geçen milli gururumuz Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan “Naim” adlı filme kalabalık bir grup olarak gitti.

Salonu dolduran gençler, 2 saat 20 dakika süren filmi büyük bir dikkat ve beğeni ile izledi. Filmin sonunda bu büyük hayat hikayesi ve başarısı uzun süre alkış aldı. Filmden çok etkilendiklerini belirten öğrenciler merhum Naim Süleymanoğlu gibi bir spor devini tanımış olmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Okulun İngilizce Öğretmeni Yurdaer Altınöz ise sinema etkinliklerinin çok önemli olduğunu belirterek, öğrencilerine filme gösterdikleri ilgi ve özen için teşekkür etti.

Okul Müdürü Mustafa Kurtuluş da, “Okulumuz akademi çalışma ve başarısını sürdürürken sportif kültürel ve sanatsal etkinliklere de çok önem veriyor. Öğrencilerimizin bu ilgisi de beni çok sevindiriyor. Mutlu oluyoruz” dedi.

BALIKESİR 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:49

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