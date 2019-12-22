Gençler minik kalplerin mutluluğu için çalıştı

Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri, ilkokul öğrencilerini eğlendirdi.

Takım Çalışması dersi kapsamında bir araya gelen 7 üniversiteli, belirledikleri ilkokul öğrencileri ile yemek yerken sinemaya gitti ve onlar için eğlence düzenledi. Öğretmenler mahallesindeki bir kafeteryada öğrenciler ve aileleri ile bir araya gelen gençleri, Takım Çalışması dersi öğretmeni Prof. Dr. Oğuzhan İlban ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Şerin de yalnız bırakmadı. Düzenlenen eğlencede öğrenciler üniversiteli abla ve ağabeyleri ile unutulmaz bir gün yaşarken, hediyeler takdim edildi.

Başarılı öğrencileri kutlayan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, projelerinin devam edeceğini anlatırken, üniversiteli gençlerde projede görev almaktan mutlu olduklarını söyledi. Projede olmaktan mutlu olduğunu anlatan Harun Atbaş ise, "BUBYO ile minik kalplerin mutluğu projesi kapsamında minik öğrencilerle birlikte eğlendik. Bu projede olmaktan çok mutluyum” dedi.

Minikler abi ve ablaları ile hayata daha umutlu bakmayı öğrendi.

BALIKESİR 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:55

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.