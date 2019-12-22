EnerjiSA FL’de bilişim ve kodlama atölyesi açıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Enerjisa Bandırma Fen Lisesine, Sabancı Vakfı tarafından yaptırılan bilişim ve robotik kodlama atölyesi hizmete girdi.

Bandırma'da bulunan Enerjisa Bandırma Fen Lisesi'ne kazandırılan Bilişim ve Robotik Kodlama Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Okul Müdürü Ali İhsan Tekin yaptığı konuşmada, “Bugün buraya sadece bu sınıfın açılışı için toplanmadık. Diller de olan Enerjisa Bandırma Fen Lisesi’nin Okulu velisi, öğrencisi, öğretmeni başarısı her şeyi ile de onları da gönüllerinize açmaya toplandık. Bizler sorumluluklarımızın farkındayız, geleceğimiz umutlarımız göz bebeklerimiz öğrencilerimizi milli ve manevi değerlerimize bağlı vatanını, milletini seven sözde değil, özde ülkesine bağlı bireyler yetiştirmenin gayreti içindeyiz. İlk hedefimiz il genelinde ikinci olan okulumuzu el birliği ile birinci sıraya taşımak. Bizler sizlerin desteği öğrencilerimizin gayreti, öğretmenlerimizin emeği ile bunu başaracak güçteyiz. Kendimize güveniyoruz, sizlerin de bizlere güvenmenizi bekliyoruz” dedi.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ise, “Bandırma’da bütün okullarımızda olduğu gibi Enerjisa Bandırma Fen Lisesini akademik açıdan iyi duruma getirmeye gayret ediyoruz. Daha önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği ile bir konferans salonu yapmıştık. Bakanlığımızın desteği ile Z kütüphane yaptık. Sabancı Vakfı’nın desteği ile 600 bin TL bedelinde bir onarımla okulumuzu yenilemiştik. Bugünde bu güzel eseri hep beraber açıyoruz. Amacımız çocuklarımızın eğitimde en güzelini, en iyisini alabilmelidir” diye konuştu.

BALIKESİR 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:49

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