Kuraklık zeytin üreticisini vurdu Erdek Zeytin Kooperatifi 6,5 milyon kilo zeytin aldı

Marmarabirlik’e bağlı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, kuraklığın zeytin üretimine bu yıl da önemli darbe vurduğunu belirtti. Erdek Zeytin Kooperatifi 6,5 milyon kilo zeytin aldığı açıklandı.

Bu yılki alım dönemi öncesinde hava ve iklim koşullarının uygun gitmesi durumunda üründen beklentilerinin yüksek olduğunu vurguladıklarına işaret eden Şenol, şu değerlendirmede bulundu: "Ağustos ayı sonu ve eylül ayının ortalarına kadar umutluyduk. 11 milyon 500 ton rekolte bildirimi vardı. Ancak beklediğimiz yağmurlar bir türlü yağmayınca durum değişti. 2016 yılındaki gibi içinde bulunduğumuz 2019 yılında da üreticimiz beklentilerinin karşılığını bulamadı. Yaşanan kuraklık nedeniyle bu alım döneminde 66,5 milyon kilo dolayında bir alım yapabileceğimizi tahmin ediyoruz. Bu da Erdekli zeytin üreticisinin yüzde 35’lik bir gelir kaybı anlamına geliyor ki, bunun ekonomik zararı yaklaşık 4050 milyon lira demektir. Tabii ki bu duruma üreticilerimiz kadar biz de üzülüyoruz" dedi.

Bu yıl yaşadıkları bu tablonun, Erdek’teki zeytin üretiminin yüzde 6570 hava koşullarına bağlı olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çeken Şenol, "Her zaman belirttiğim gibi Erdekli üreticinin alın terinin karşılığını alabilmesi için Yukarı Yapıcı ve Çeltikçi1 göletleri başta olmak üzere Kapıdağ’daki kaynakları mutlaka sulamada kullanması gerekir" dedi.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, şu ana kadar ürünün yaklaşık yüzde 7075’ini aldıklarını belirterek, şu bilgiyi verdi:"Elverişsiz hava koşulları nedeniyle aldığımız zeytinin yaklaşık yüzde 30’u yağlığa dönüştü. Toplam 6 milyon 466 kilo alım gerçekleştirdik. Bunun 4 milyon 800 kilosunu sofralık, 360380 daneli 330 tonunu ezmelik zeytin oluşturuyor. Ayrıca 1 milyon 417 kilogramı yağlık zeytin alımı yaptık. Bunun 900 tonu yağhanemizde kırıldı. Bu alımlar karşılığında üreticilerimize toplam 40 milyon 570 bin 894 ödeme yapılacak. Ortalama fiyat ise kilo başına 6 lira 54 kuruşa denk geliyor" dedi.

Diğer yandan Koopertif yöneticileri, Yukarı Yapıcı ve Çeltikçi göletleriyle ilgili olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu

BALIKESİR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:55

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.