Burhaniye’de camilerde namaz öncesi sohbetleri ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, camilerde sabah namazı öncesi düzenlenen sohbet programları ilgi gördü. Camilere erken gelinmesini istediklerini anlatan Ören Camii İmamı Kadir Özdemir, sabah namazı öncesi sohbet ederken, Yasin okuduklarını söyledi.

Ören Camiinde başlatılan namaz öncesi sohbet programları camiye gelenlerin sayısını artırdı. Ezan okunmadan camiye gelen vatandaşlar sohbet ederken, İmam Kadir Özdemir de Yasin suresini okuyor. Yasin okumanın çok sevabı olduğunu anlatan Özdemir, “Yasin Kuranın kalbidir. Yasin okumak ve dinlemek çok faziletlidir. Camiye erken gelen cemaatimizle sohbet ediyoruz. Cemaatimiz her geçen gün artıyor. Cemaatin artması da bizi sevindiriyor” dedi. Camiye erken gelmeye gayret ettiklerini anlatan Ünal Akbulut da, “Bizim camide sabah namazına erken gelmek için adeta bir yarış var. Bu sabah camiye 6.45’de geldim. En erkenci cemaat ben oldum. Camiye erken gelmenin sevabı da büyük” dedi.

BALIKESİR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:55

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.