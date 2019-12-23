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Altıeylül’de yol çalışmaları devam ediyor

İHA

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri ekipleri kırsal ve merkez mahalle yollarında aralıksız olarak yapım ve onarım çalışmalarını sürdürdü.

Altıeylül’de yol çalışmaları devam ediyor

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri ekipleri kırsal ve merkez mahalle yollarında aralıksız olarak yapım ve onarım çalışmalarını sürdürdü.
Fen İşleri ekiplerinde yapımı devam eden projelerin yanı sıra, yol yapım ve onarım çalışmaları 2019’da da aralıksız olarak devam etti. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Aralık ayının son günlerinde Kasaplar Mahallesi Çatal sokakta başlatılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Gece gündüz demeden hummalı bir şekilde yürütülen çalışmaları denetleyen Başkan Avcı, 2019 itibari ile yapılan yol çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Avcı yaptığı açıklamalarda; “ Kırsal merkez ayrımı olmadan ihtiyaç duyulan yerlerde belli bir planlama dâhilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyorsunuz Altıeylül olarak büyük projelere imza atıyoruz. Yapımı devam eden projelerimizin yanı sıra da yollarımızın yapım ve onarım işlerini sürdürüyoruz. 2017 yılının sonunda göreve başladığımızda 2018 Altıeylül için şantiye yılı olacak demiştik. Öyle de oldu. Yine 2019 yerel seçimlerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz, planlamalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz demiştik. Allaha şükür 2019’u büyük bir gayretle çalışarak, gece gündüz yağmur çamur demeden çalışmalara devam ederek bitiriyoruz. Bir yılın değerlendirmesini yapmak üzere dönüp baktığımızda; Merkezde 159 bin 016,50 m2, kırsalda 111 bin 728,48 m2 kilit parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirmişiz. Yine, merkezde 18 bin 379,96 m2, kırsalda19 bin 469,17m2olmak üzere bordür döşeme işi yapmışız.
Elbette bu işlemlerden önce yapılan bir çalışma var, merkez de 16 bin 280,56 metre, kırsalda 82 bin 949,09 metreyol alt yapı çalışması gerçekleştirmişiz. Fen işleri ekiplerimiz yapım çalışmalarının yanında, merkezde 2 bin 650,34 ton, kırsalda 143,40 ton asfalt yama çalışmaları yaptı. Ben bu vesile ile gecesini gündüzüne katan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Altıeylül için çalışmalarımız, azimle ve gayretle 2020’de de devam edecek” dedi.

BALIKESİR

23 Aralık 2019 Pazartesi

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