Lodos tekneleri batırdı

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Edremit Körfezinde etkili olan lodos ve sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Ayvalık ilçesinde lodos sebebiyle oluşan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, Edremit ilçesinde de lodostan kurtulmak için derelere sığınan tekneler artan çay debileri yüzünden zor anlar yaşadı. Bazı tekneler battı. Bazı tekne sahipleri ise teknelerinin batmaması için tedbir almaya çalıştı.

BALIKESİR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:55

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.