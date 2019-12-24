Burhaniye Kent Tiyatrosu 21 yaşında

Burhaniye ilçesinde, Belediye Kent Tiyatrosu (BBKT) 21. yaşını kutluyor. Burhaniye Belediyesi'nin 21 yıl önce kurduğu Kent Tiyatrosu yeni sanat yılını kutladı.

1999 yılında ilk kez perde diyen tiyatro 20 yılda 1900 öğrenci yetiştirerek 50 oyun sergiledi. Kurulduğu günden bu zamana kadar 20 ulusal 10 uluslararası festival olmak üzere 30 festivalde gösteri yapan Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT) bu festivallerin birçoğundan ödüllerle döndü. 30 yetişkin, 14 çocuk, 3 genç ve 3 sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığı toplam 50 oyunda, 6 adet oyun ve bir adet yönetmen ödüllerini kazanan BBKT, bölgenin ilk kurumsal tiyatrosu olma statüsüne sahip. Sanat hayatı boyunca, televizyon ve sahnelere pek çok ünlü de yetiştiren BBKT, yönetmen, yazar, ressam, görüntü yönetmeni ve cast direktörü olmak üzere 20’nin üzerinde sanatçıyı profesyonel sahnelere gönderdi.

Sanat ve sanatçıya olan değeri her fırsatta hatırlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, BBKT’nin Burhaniye’nin sanat anlamında değeri olduğunu ifade etti. Sanatın topluma yön veren bir olgu olduğuna değinen Deveciler, “Sanat emekten doğar ve yetişir. Davranış, karakter, adalet gibi birçok olgunun rafine edilmesine yardımcı olur. Sanat dünyaya renk verendir. Bu renklerin hiç solmaması adına bizlerde sanatın ve sanatçının her zaman yanında olacağız” dedi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren BBKT’nin Sanat Yönetmeni O. Uğur Mamuk ise kutlama programında yaptığı teşekkür konuşmasında, “Başta Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler olmak üzere gerçekten desteğini esirgemeyen eski Belediye Başkanlarımıza, tiyatronun Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Avcu Karasakal ve Tufan Saylan’a, Başkan Yardımcımız Tamer Midilli ve meclis üyelerimize, Belediye çalışanlarımıza, sahnede alın teri döken oyuncularımıza ve ailelerine, BBKT’nin kuruluşuna öncülük eden Uğur Baykent’e, 19 yıldır oyunculuk ve yönetmenlik yapan Semra Mamuk’a, kurucu oyuncularımızdan ve yönetmenlerimizden Çağrı Duran’a, öğretmen ve teknik sorumlumuz olan Ender Kurt ve yakın zamanda kaybettiğimiz sahne amiri ve yazarımız Filiz Engin’e, TAKSAV, Ege ve Kıyı Ege Tiyatrolar Birliği ve Bağımsız Tiyatro Birliği’ne, Direklerarası Seyircileri Topluluğuna ve Ömer Şahinbaş’a, ulusal ve yerel derneklerimize, en çokta salonlarımızı dolduran ve bizim daha iyi olmamızı sağlayan seyircilerimize teşekkür ederiz” dedi.

BALIKESİR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

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