Zabıtalara uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Erdek Belediyesi, hizmet içi eğitim semineri kapsamında zabıta personeline uyuşturucu ile mücadele eğitimi verdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Yerel Yönetimlerin Uyuşturucu ile Mücadelede Etkin Katılımının Sağlanması' çalışması ile ilgili zabıtalara personeline eğitim semineri verildi. Erdek Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime Zabıta Müdürlüğü’nde görevli personel katıldı. Narkotik uzmanı polis, personelin bu gibi durumlarla karşılaşıldığında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı olan kişinin özellikleri ve sokak satıcılarının nasıl tanınacağı konularında bilgiler verdi.

BALIKESİR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

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