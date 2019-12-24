`Gümüş´ kedi için doğum günü partisi

BALIKESİR´de, İlhan-Yeliz Avcı çifti, 1 yaşına giren kedileri için doğum günü partisi düzenledi.
Ayvalık´ın Altınova Mahallesi´nde yaşayan İlhan ve Yeliz Avcı çifti, evlerinin neşe kaynağı olan sevimli kedileri Gümüş´ün ilk yaş gününü kedi motifli bir pastayla kutladı. Market işletmecisi olan İlhan Avcı, 13 yıldır evli olduğu turizm acentesinde çalışan eşi Yeliz Avcı´ya bir yıl önce İngiliz ırkı kedi hediye etti. Kısa sürede evin neşe kaynağı olan Gümüş, aradan geçen 1 yıllık sürede adeta aileden biri haline geldi.
Çift, 1 yaşını dolduran kedileri Gümüş için doğum günü partisi düzenledi. Doğum günü partisine katılan komşuları ise kuru ve yaş mama ile kedi oyuncakları hediye etti. Yeliz Avcı, "gümüş´ü çok seviyoruz. Ailemizden biri gibi oldu. Gümüş için eşimle birlikte böyle bir organizasyon düzenlemeye karar verdik" dedi.
BALIKESİR
24 Aralık 2019 Salı
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