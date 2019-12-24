“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” toplantısı yapıldı

Erdek’te, Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı ilgili kurumların katılımı ile yapıldı.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık başkanlığında, 75 maddeden oluşan 20202021 yılları "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" ile verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla toplantı yapıldı.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık başkanlığında yapılan toplantıya; Cumhuriyet Savcısı Sefa Arslan, İlçe Emniyet Müdür vekili Kom.Yrd. Metin Özen, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Halil İbrahim İllanku, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Ekiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, İlçe Müftüsü Adem Eser, Baro temsilcisi Av. Hüseyin Durmaz ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcisi Psikolog Fatma Tanyeri katıldı.

BALIKESİR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:20

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.