BİLSEM öğrencilerine Seminer İnsanların doğadaki ayak izi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bilim Sanat Merkezi öğrencilerine TÜBİTAK bilim söyleşileri kapsamında Prof. Dr. Fatih Satıl, ekolojik okuryazarlık ve insanın doğadaki ayak izi konulu söyleşi düzenledi.

Bandırma Bilim Sanat Merkezi öncülüğünde Balıkesir Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Fatih Satıl’ı konuk etti. Bilim ve Sanat Merkezi tarafından, öğrenci ve velilere yönelik olarak Ekolojik Okur Yazarlık ve İnsanın Doğadaki Ayak İzi” konulu bir seminer düzenledi.

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Barış Manço Kültür Merkezinde düzenlenen Ekolojik Okur Yazarlık ve İnsanın Doğadaki Ayak İzi” konulu seminerde Prof. Dr. Fatih Satıl yaptığı konuşmada “ İki yıldır Bilim Toplum Daire Başkanlığı olarak, hem öğrencilere, hem ailelere, hem toplumu bilimle ve projelerle tanıştırmak bilimi topluma yaymak istiyoruz. Bu amaçla iki yıldır Bilim söyleşileri diye bir etkinlik başlattık. Üniversitedeki öğretim üyeleri, hocalarımız TÜBİTAK’a kendi alanları ile ilgili başvurularda bulunuyorlar. Aynı şekilde okullarımızda TÜBİTAK sayfasından istedikleri konuları seçiyorlar. TÜBİTAK bu ikisini buluşturuyor. Böylelikle Bilim adamları alanındaki uzman oldukları konuları gençlerle, toplumla paylaşarak bilimi yaygınlaştırıyoruz. Gençlerde Bilime isteği arttırıyoruz. Ekolojik Okur Yazarlık ve İnsanın Doğadaki Ayak İzleri insanların doğa ile ilgili bildiği şeyleri, hayata geçirmek. Güncel yaşamımızda bu şeyleri gençlere öğreterek uygulamalarını sağlamak istiyoruz. Günlük yaşantımızda bazı hayatsal faaliyetlerimizde alışverişlerimiz sonucunda doğaya bıraktığımız bir kısım izlerimiz var. Karbon ayak izi, plastik ayak izi, su ayak izi bunları nasıl azaltabiliriz bunlara yönelik nasıl tutum ve davranışlar sergileyebiliriz” dedi

BALIKESİR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

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