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"Başarılı olabilmenin sırrı asla pes etmemek" "Ulaşılabilir hedeflere sahip olduğun zaman, başarı ...

İHA

Eğitmen Ufuk Tezemir, kaleme aldığı ikinci kitap olan 'Kendini Fark Et'in ilk imza gününü Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirdi. Tezemir, "Başarılı olabilmenin bir çok sırrı var. Başarılı olabilmek için ütopik hayallere ihtiyaç yok. Ulaşılabilir hedeflere sahip olduğun zaman başarı kendiliğinden gelecektir" dedi.

"Başarılı olabilmenin sırrı asla pes etmemek" "Ulaşılabilir hedeflere sahip olduğun zaman, başarı kendiliğinden gelecektir" Nuri Alço, Ümit Karan Gizem Özdilli'den Tezemir'e destek

Eğitmen Ufuk Tezemir, kaleme aldığı ikinci kitap olan 'Kendini Fark Et'in ilk imza gününü Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirdi. Tezemir, "Başarılı olabilmenin bir çok sırrı var. Başarılı olabilmek için ütopik hayallere ihtiyaç yok. Ulaşılabilir hedeflere sahip olduğun zaman başarı kendiliğinden gelecektir" dedi.

Kurtuluş Vakfı'nın Başkanı ve Eğitmen Ufuk Tezemir, kaleme aldığı ikinci kitap olan 'Kendini Fark Et'in ilk imza gününü Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirdi. Tezemir'e Türk sinemasının usta oyuncusu Nuri Alço, Türk futbolunun sevilen ismi Ümit Karan ve Menken Gizem Özdilli ve sunucu Gökay Kalaycıoğlu destek verdi.

Madde ve alkol bağımlılığı konusunda eğitim ve seminerlerde her zaman destek verdiğini vurgulayan sinemanın usta ismi Alço, bu mücadelede sanatçı olarak yardım isteyen herkesin yanında olduğunu ve gençleri yaşama kazandırmada destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Manken Gizem Özdilli başarılı olmanın sırrını asla vazgeçmemek olarak vurgularken bir anda popüler olmak başarılı olmak anlamına gelmediği kalıcı olmak için vazgeçmemek gerektiğini vurguladı. İmza günü sonrası Kaz Dağları'nda yer alan Kurtuluş Vakfı'nı da ziyaret eden ünlü isimler, eğitimdeki öğrencilere moral ve motivasyon ve desteği verdi.

"Ulaşılabilir hedeflere sahip olduğun zaman başarı kendiliğinden gelecektir"
Madde ve alkol bağımlılığı ile mücadele eden Ufuk Tezemir ikinci kitabı 'Kendini Fark Et' hakkında İHA'ya yaptığı açıklamada; yazar kimliğiyle beraber insanlara yol gösterebilmeyi amaçladığına dikkat çekerek, insanların başarılı olabilmesinin altındaki nedenleri onlara anlatabilmeyi istediğini kaydetti.

Tezemir, "Başarılı olabilmenin bir çok sırrı var. Başarılı olabilmek için ütopik hayallere ihtiyaç yok. Ulaşılabilir hedeflere sahip olduğun zaman başarı kendiliğinden gelecektir" dedi.

''İnsanların hedeflerinden asla geri dönmemeleri için bu kitabı yazdım"
Tezemir, kitabı yazma amacının insanların hayatlarında bir yolun sonunu görmeden asla pes etmemelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Çünkü, biz kendi tesisimizde öğrencilerimizi barındırdığımız da bağımlılıktan kurtulmak isteyerek geliyorlar. Ama bazen pes edip yoldan geri dönebiliyorlar. Aynı süreçleri tekrardan yaşıyorlar. Bende onlardan esinlenerek bu kitabı yazdım. Çünkü fark etmek, fark oluşturmak insanın önce kendisinde başlar. Bunu biliyorum ve gördüm. İnsanların fark oluşturmaları için önce kendi yeteneklerini fark etmeleri gerekiyor.. İnsanların başarılı olmaları için çıktıkları bu yolda, hedeften asla geri dönmemeleri için bu kitabı yazdım" dedi.

Tezemir, davet edildikleri her okula, her şehre gideceklerini ve aileleri, gençleri bu konuda bilinçlendirmek için seminerler vererek ilaçsız eğitim programını yaymayı hedeflediklerini vurguladı. Bu nedenle 'Kendini Fark Et' gibi kişisel gelişim kitapları yazmaya devam edeceğinin altını çizdi.

"Zaman geçtikçe yazarak güzel şeyler ortaya koyduğumu gördüm"
Annesinin 17 yıllık bir alkol bağımlılık süreci yaşadığını dile getiren Tezemir, "Annem bu süreçten sonra bir programla tanıştı. Narconon adlı bu program sayesinde alkol bağımlılığını yendi. Burada kendini keşfetti. Daha sonra ben üniversite okurken annem bu program sayesinde tedavi olduğunu bana söyledi. Daha sonra yurt dışında 4 aylık bir eğitim sürecinden geçtim. Bu eğitim sürecinden sonra daha önce aslında bende var olan ancak bilmediğim bir yeteneğimi fark ettim. Önce hayatımı yeniden organize ettim. Daha sonra bende var olan ve sonradan ortaya çıkan yetenekleri keşfetmeye başladım. Bunlardan bir tanesi de yazabilme yeteneğiydi. Çünkü çok fazla kitap okuyan birisi değildim. Zaman geçtikçe yazarak güzel şeyler ortaya koyduğumu gördüm. Önce ‘Bahane Herkeste Var’ diye bir kitap çıkardım. Şimdi de ikinci kitabı çıkarmaya ihtiyaç hissettim. Çünkü ilk kitabımdan sonra daha fazla yazma isteği duydum" ifadelerini kullandı.

"Yazar kimliğiyle beraber insanlara yol gösterebilmeyi istedim"
Bugüne kadar edindiğim tecrübeleri de göz önüne alarak, insanların başarılı olabilmelerini sağlamak için böyle bir eser ortaya çıkardığını kaydeden Tezemir, "Ben öldükten sonra da beni anabilecek birkaç kitabımın olmasını istiyorum. Daha fazla yazmak istiyorum. Çünkü eğitmen olarak birilerini bağımlılıktan kurtarabiliyoruz. Ama yazar kimliğiyle beraber insanlara yol gösterebilmeyi, insanların başarılı olabilmesinin altındaki nedenleri onlara anlatabilmeyi istedim'' diye konuştu.

"Başarılı olabilmenin sırrı asla pes etmemek"
Başarılı olabilmenin sırrının asla pes etmemek olduğunu vurgulayan Tezemir, "Kitabın içerisinde 'asla pes etme' başlığı bulunuyor. Kitabın başlığından öte, içinde bulunan hikayelerle bir insanın nasıl pes etmemesi gerektiğiyle ilgili yazılar bulunuyor. İnsanların pes ettiğinde ne gibi olumsuzluklarla karşılaşabileceğini anlatan bir kitap yazdım. Aslında başarının birçok sırrı var. Örneğin, çok az imkanın vardır ama lüks bir araca binmek istiyorsundur. Buna ulaşabilmek için ütopik hayallere ihtiyacın yok. Ulaşılabilir hedeflere sahip olduğun zaman başarı kendiliğinden gelecektir" açıklamalarında bulundu.

"Önemli olan birilerine ışık olmak"
Tezemir, 2020 yılındaki hedeflerine vurgu yaparak, ''Bağlı bulunduğumuz tesisi daha büyük bir alana yayıp daha fazla insanı kurtarabilmek istiyoruz. Birçok bağımlı insanı kurtarmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra televizyon programlarında vurguluyoruz. Daha fazla kitapla daha fazla insana dokunmak adına birçok şey hedefliyorum. Önemli olan birilerine ışık olmak. Eğer ben başarılı olabilmenin yollarını keşfetme fırsatı bulduysam, bu sadece bende kalmamalıdır." dedi.

Tezemir ayrıca desteklerinden dolayı iletişim danışmanı Konca Kumkum'a teşekkürlerini sundu.

BALIKESİR

26 Aralık 2019 Perşembe

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